Ny lägenhet, fiber hackar?

Hej

Precis flyttat in i ny hyresrätt. Fiber funkade inte först men idag ringde en tekniker och det gick igång. Funkar att surfa men när jag sätter nätverkskabeln in i min tv och ska streama exempelvis disney+ eller netflix så funkar det dåligt. Disney+ laggar konstant o går inte titta på ens! Netflix något bättre men hackar till ibland, och ibland blir bildkvaliteten urusel och ibland fryser bilden. Går inte heller titta på liksom.

Körde bredbandskollen via tvns webbläsare och fick ca 30mbit/s.. Har 100mbit/s egentligen. Men 30 ska ju räcka för streaming?? Har ingen fiberbox i lägenheten utan bara ett nätverksuttag som jag dragit en kabel från till tvn..

Vad är problemet??! Varför laggar det nåt så fruktansvärt på streaming??