GPS till Surface Go 3

Försöker koppla in en Navilock602 GPS-puck (via USB) till Surface Go 3 med Win11. Installerar virtuell com-port drivrutin och drivrutin för GPS-pucken, väljer COM-port för anslutning inifrån kartprogrammet där jag vill ha in GPS-signalen, men får ändå felmeddelande, "Error setting EventMask (31)".Kan det vara Win11 som spökar, Navilock skriver inget om Win 11 för drivrutinerna (de är ett par år gamla). Någon som har ett tips?