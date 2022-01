Hej jag uppgraderade min burk med nya komponenter samt operativsystem (windows11)

Efter att ha lämnat in datorn för montering hos alina så fick jag tillbaka den med dom nya delarna installerade.

Asus rog strix z690 f gaming

Intel i7 12700k

Corsair ddr5 5200 mhz 32 gb.

Nu till problemen som uppstått,datorn kraschar och får bluescreen konstant om jag lämnar datorn på inloggningsskärmen så kraschar den,om jag loggar in går den några sekunder innan den kraschar igen,den har haft minst 10 olika felmeddelanden under bluescreen krascherna,även om jag försöker återställa den så får man meddelande om att återställningen misslyckat.Får även meddelande om att Windows inte kunnat läsas in som det ska och så får man lite olika alternativ, om hur man kan lösa detta och inga fungerar.

Vad fan är felet igentligen? I butiken får dom inga krascher o allt fungerar påstår dom.

Förlåt för rörig och potentiellt rörig text, är trött arg och ledsen på att saker man betalat massa pengar för inte funkar