Sövande datorbygge, passar bra om man vill somna! (Blue Whisper bygger 5950X)

Av slump hittade jag en tjej som kallar sig för "Blue Whisper" på YT som bygger en dator.

Ryzen 5950X med RTX3070 och 4X32GB RAM. Hon pratar så sövande så jag somnar i princip. Funkar bättre än sömnpiller!

Spec:

CPU - AMD Ryzen 9 5950X

Graphics Card - EVGA Nvidia 3070 FTW3

Motherboard - ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

RAM - Corsair Vengeance RGB Pro 64GB (2 x 32GB) (Originally 128GB, but one RAM stick is faulty, so I will be returning one of the sets. And maybe that's a blessing from the PC gods because I think 64GB is more than enough for now. 😅)

Storage - Samsung 980 Pro M.2 2TB

Storage - WD Blue 1TB SSD

Storage - 2 WD Blue 4TB Hard Drives (8TB Total)

Power Supply - Seasonic Focus GX-1000

CPU Cooler - Corsair iCUE H100i Elite Cappelix

Case - Phanteks P600S

Här är hennes film som lämpligt heter "Relaxing Computer Build":

https://www.youtube.com/watch?v=_5zVHW7EzvM