Kan inte få till statistiken som i min inlämninguppgift i c++ (frågade läraren men fick inget svar)

#include <iostream> #include <array> #include <cmath> using namespace std; int main() { string amnen[5] = { "Matematik", "Svenska", "Engelska", "Historia", "Fysik " }; int poang[5]{}; char betyg[6] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'}; betyg[0] = 90-100; betyg[1] = 80-89; betyg[2] = 70-79; betyg[3] = 60-69; betyg[4] = 50-59; betyg[5] = 1-49; int antal = 0; cout << "Valkommen till ditt betyg

"; cout << "Ange ditt poangbetyg (1-100) i " << amnen[0] << " : "; //lasPoang cin >> poang[0]; cout << "Ange ditt poangbetyg (1-100) i " << amnen[1] << " : "; cin >> poang[1]; cout << "Ange ditt poangbetyg (1-100) i " << amnen[2] << " : "; cin >> poang[2]; cout << "Ange ditt poangbetyg (1-100) i " << amnen[3] << " : "; cin >> poang[3]; cout << "Ange ditt poangbetyg (1-100) i " << amnen[4] << " : "; cin >> poang[4]; float total = 0; total = poang[0] + poang[1] + poang[2] + poang[3] + poang[4]; cout << "

"; cout << " ==== Ditt Betyg ====

"; // skrivUtBetyg cout << " ---------------------------

"; for (int i = 0; i < 6; i++) { if (betyg[0] = poang[i] >= 90 && poang[i] <= 100) { cout << " " << amnen[i] << " | A

"; cout << " ---------------------------

"; } else if (poang[i] >= 80 && poang[i] < 90) { cout << " " << amnen[i] << " | B

"; cout << " ---------------------------

"; } else if (poang[i] >= 70 && poang[i] < 80) { cout << " " << amnen[i] << " | C

"; cout << " ---------------------------

"; } else if (poang[i] >= 60 && poang[i] < 70) { cout << " " << amnen[i] << " | D

"; cout << " ---------------------------

"; } else if (poang[i] >= 50 && poang[i] < 60) { cout << " " << amnen[i] << " | E

"; cout << " ---------------------------

"; } else if (poang[i] >= 1 && poang[i] < 50) { cout << " " << amnen[i] << " | F

"; cout << " ---------------------------

"; } } cout << "Totalt har du " << total << " poang

"; // cout << "skriv ut " << betyg[1] << " nu

"; /* for (int i = 0; i < 3; i++){ if (poang[i] = betyg[0]) { antal = antal + 1; cout << "Du har " << antal << " " <<betyg[0] << " st A

"; } else if (betyg[2] = sum[1] + 1) { // har med 3 olika sum tidigare cout << "Du har " << sum[1] << " st C

"; } else if (betyg[5] = sum[2] +1) { cout << "Du har " << sum[2] << " st F

"; } } cout << "Totalt har du " << antal[0] << " poang

"; cout << "Totalt har du " << antal[1] << " poang

"; cout << "Totalt har du " << antal[2] << " poang

"; */ return 0; }