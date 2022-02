Jag märker nu när jag spelar Elden Ring att det bitvis är en del FPS lagg som jag tycker känns som typiskt för att datorn inte pallar det. Jag vet att Elden har en del problem med performance som kommer patchas men jag tror inte att min låga FPS är p.g.a. det.

Min uppsättning:

CPU: i7-8700k

GPU: Nvidia GTX 1660 6GB

RAM: 16GB

Om jag kikar på "canirunit" så verkar det som att GPUn är det som är närmast gränsen för vad som är ok, den klarar minimum men inte recommended och jag kör p lägsta inställningarna. Problemet för mig är att jag har varit out of the loop när det gäller datorkomponenter i typ 15 år och jag blir så fantastiskt förvirrad av marknaden just nu. Det finns så otroligt många kort i så många prisklasser att jag inte vet vad jag ska tänka. Jag har för mig att jag köpte mitt 1660 för 4 år ser för ca 3500kr eller liknande. Hur kan det komma sig att 1660 fortfarande ligger i den prisklassen? Har korten fått uppdateringar eller är det bara att priserna har ökat p.g.a. mining?

Om det är värt för mig att köpa ett nytt kort för att få Elden Ring att flyta på med medium settings åtminstone, vad ska jag kolla på då?