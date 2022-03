Nvidia Shield ljudproblem.

Hejsan hoppsan!

Har en Nvidia Shield där jag har problem med att ljudet "klipper" vid slumpmässiga tider. Det är endast någon millisekund som ljudet "klipper" men är ganska frekvent om man säger så.

Hela alltet består av följande:

Nvidia Shield Pro 2019 (uppdaterad till senaste firmware).

LG OLED55B8PLA.

Sony STR-DN1080.

2st Nördic HDMI 2.1 kablar för att utesluta kabelproblem.

Nvidia Shielden är kopplad till TV'n i HDMI 1 porten.

Förstärkaren är kopplad till TV'n via HDMI 2 ARC porten.

Kör alltså in Nvidia Shielden i tv'n direkt eftersom jag hade problem med HDR-material när jag körde direkt in i förstärkaren och passtroughar ljudet via tv'n till förstärkaren.

Är det någon annan som har haft liknande problem med sin Shield och kringutrustning som fått det o lira igen??