Smarta hem-standarden Matter försenas till i höst

Är inte så inläst på exakt hur det fungerar men tror jag läste något om att man troligtvis skulle få byta brygga på Hue om man ville få det att fungera med Matter. Så dagens brygga kanske inte kan prata med Ethernet-sidan på det sättet. Det ska bli spännande när de släpper informationen och produkterna så man får se hur det kommer se ut med själva enheterna.

Matter ska inte bry sig om hårdvarulagret, ska om jag fattar det rätt kunna kommunicera via ethernet eller wifi, thread eller blåtand, så borde räcka med en updateirng på existerande brygga....dock är det philips vi pratar om så jag tror de släpper en ny "ersättare". Sen blåtand så tror jag det ska särskilljas om blåtandsenheterna kan adreeseras direkt av matter via gateway eller om gateway hanterar addreseringen till just det bolagets implementation.

Thread är väl enda som hade kunna klara sig utan då vanliga enheter med wifi/ethernet (typ en google puck) kan agera border router (typ gateway) som jag fattar det och då behöver man ingen specifik gateway.

Men en updatering på gateway borde räcka för alla zigbee, zwave, plejd, sg smart, schnider etc....om de inte släpper en ny bara för att de kan.

Homekit har också direkt addresering av enheter men inte alla enheter som har möjligheten att få plats/kraft med apples modul i enheterna och då har jag hört att det går att låta gateway lösa det åt enheterna...låter som matter kommer vara ganska likt på den fronten