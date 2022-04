Varning! Läs igenom avtalen innan ni skriver på för ett TELIA abonnemang.

Hoppas detta är rätt forumdel annars får ni gärna flytta in mig rätt..

Jag vill varna all Nya eller blivande Telias Kunder som tänker ha "Fast bredband plus"

Som innebär en antenn på sidan av huset för att få som Telia säger" fiber över mobila nätet"

Idag 25/4 när jag starta datorn så har jag bara 5Mbit ner och 1Mbit up då

det normlal ligger på 120~mbit ner vs 30mbit~upp

Vi är 4 i hushållet 2 vuxna och 2 barn som ser mycket på Tv Streaming(4k) , Netflix/etc..

Och nu har det varit påsklov här och alla varit mycket hemma och barnen(tonåringarna)

tittat mycket streaming och spelat/laddat hem nya spel(xbox gamepass).

måste bara påpeka att det inte har varit några (Torrens eller liknande under denna tid)

Utdrag ur Telias Allmänna villkor..

//------------------------------------

#4 .F

f) överstiger begränsning i Kundens Avtal eller, om sådan

begränsning inte anges, att Tjänsten används på ett sätt

som mycket kraftigt avviker från normal användning av

motsvarande tjänst, t ex nedladdning av extremt stora

mängder data, upprepade extremt långa samtal eller

datasessioner eller onormalt frekventa samtal.

#7.1

c) Kunden överskridit beloppsgräns eller underlåtit att inom

angiven tid ställa begärd säkerhet eller göra

förskottsbetalning enligt punkt 5.10,

//------------------------------------------

1TB

Telia anser att detta räcker.

1TB. är den totala mängden data du kan använda på detta abonnemang sedan stryper Telia det till 5Mbt

Måste erkänna att jag inte läste igenom allmänna villkoren vid påskrivande av avtalet,

men ärligt, vem gör det, går igenom alla paragrafer.

Man är ju godtrogen och tror på säljaren.

Ställde till och med en fråga i deras eget meddelande system på "min sida" på Telia innan jag skrev under.

Där jag undrar om dom stryper min hastighet vid mycket dataanvändning. Och fick då ett svar där dom skriver

att det gör dom inte.. (lol)

Telia borde uppdatera sin föråldrade syn på nätanvändning. Då Idag det krävs mycket mer data

för streaming än tidigare med tanke på alla tjänster som erbjuder bättre kvalité som 4k, etc

Så för er som funderar på att ta Telias erbjudande tänk igenom en extra gång!!

och läs igenom allmänna avtalen noga och inte som jag som trodde på säljargumenten.

Måste tillägga att där jag bor så är detta det enda alternativet till ""fiber""

då kopparkabeln till huset inte finns längre.

Telia = Inte på kundens sida.