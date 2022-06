Hur koppla upp en Samsung C430W skrivare med WiFi?

Skrivet av Bosse_470: Jag har haft denna skrivare (Samsung C430W) på landet ett flertal år och den har fungerat fint.

I vintras fick vi fiber ut till stugan och jag bytte router vilket innebar namnbyte på WiFi-nätet också. Skrivaren tänkte jag inte på.

Nu skulle jag skriva ut på skrivaren men den kan såklart inte koppla upp sig eftersom den var konfigurerad med det gamla nätet. Vad kan jag göra för att ändra nätnamn för skrivaren?

Jag kommer inte längre ihåg hur den konfigurerades när den anskaffades....

Enkla vägen (första googleträffen).

"Just press the WPS (Wi-Fi Protected Setup™) button on your WPS-enabled router and the WPS button on the printer, and your printer will automatically configure and connect to your wireless network. So simple. Print from your iPhone®, iPad®, Windows® Phone or Android™ mobile device directly to the wireless printer."

Svåra vägen: Konfigurera manuellt enligt (HP)/Samsung-manualen.

http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05788100.pdf