backup (proxmox) - snapshot, suspend eller stop?

Försöker bestämma mig huruvida man borde köra snapshot, suspend eller stop för backups i proxmox. Men blir inte klok på vad som är det bästa valet. Tycker mig se nackdelar och fördelar med alla.

Gillar t.ex inte att de skriver "...at the cost of a small inconsistency risk" för snapshot, även om det i övrigt verkar vara ett bra alternativ.

Inte heller känns det bra att proxmox stoppar VM/LXC då proxmox inte har koll på vad som sker på dessa precis i detta tillfälle med risk för korruption eller liknande.

Och proxmox själva rekommenderar inte att använda suspend, utan då istället köra snapshot då de skapat suspend mest för "kompatibilitets-skäl" som de själva skriver.

Så, vad kör ni? Några rekommendationer?