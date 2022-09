Netflix reklamabonnemang väntas lanseras i november

För att vara helt ärlig - jag hade inte ens använd det gratis med reklam.

Rakuten hade även egen knapp på min "nya" TV i 2019 - som jag ofta kom att trycka på vid misstag (gu var irriterande det var), sen försökte rakuten med "gratis film" mot reklam, och jag tittade aldrig på det, samma med "Samsung TV" vart allt som finns - är bara en cirkulation av youtube kanaler eller de tråkigaste "Tizen" barnkanaler du kan föreställa dig som har varit standard på Philips tv'er (vis appar aldrig bliver uppdaterade ändå).

Jag slutade ju med marksänd TV för ca 8 år sen just p.g.a. dessa irriterande reklamer som känns lite som att bli hjärntvättad - retar mera än det smakar. (Det är otrolig att dom aldrig lär sig, TV har aldrig varit så lågt som nu).

Möta vadå Disney plus? Disney+ är reklamfritt till 8$ och har 4K, Atmos stöd och nu även IMAX support för vissa fullskärms scenarios. Amazon prime gick NER i pris från 69 till 59,- (That's the way to do it!).

Netflix har grävd sig ner i en djup håla.