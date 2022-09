The Legend of Zelda: Breath of the Wild släpptes 2017 och fans av det öppna Zelda-märkta äventyret har suktat efter en uppföljare till titeln. Under E3 2019 fick vi reda på att en uppföljare officiellt var på ingång, men utvecklingen var i ett förhållandevis tidigt skede. Gårdagens Nintendo Direct gav oss äntligen officiell titel på spelet samt ett ordentligt släppdatum. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom heter spelet och det släpps 12 maj.

Vad har ni för tankar och förhoppningar om den eftertraktade uppföljaren? Kommer spelets nya fokus på vertikalitet ta spelserien till nya höjder, eller tror du att det kommer bli mer av samma? Väntar ni att uppföljaren kommer köra en Metal Gear Solid 2 och låter spelaren kontrollera Zelda i stället för Link? Är det dags för Ganondorf att komma tillbaka på riktigt? Oavsett vad du väntar dig, skriv av dig i tråden!