Dumt att köpa en Odyssey Neo G9 som allroundskärm?

Hej Sweclockers! Går i funderingar att uppgradera datorhörnan rejält med en ny skärm, typ Samsung Odyssey Neo G9. Kör för nuvarande en Asus PG279Q som jag faktiskt varit riktigt nöjd med men jag känner att det hade varit trevligt med mer skärmyta. Dels för upplevelsen i spel och dels för att kunna ha t.ex spel och webbläsare uppe samtidigt.

Jag använder datorn med för surf och spel, ibland videoredigering men det är inte så jätteofta. Spelar inte senaste spelen utan i stort sett enbart Guild Wars 2, Heroes of Might & Magic 3, och ibland Age of Empires 2. Dom 20+ år gamla spelen kommer såklart inte nyttja den breda skärmen utan där får jag nog använda mig av Powertoys för att dela upp skärmen. Guild Wars 2 ska funka lite sisådär i 32:9 har jag hört men tanken är att dela upp skärmen i en 16:9 eller 21:9 i mitten och sedan ha t.ex webbläsare och spotify på sidorna.

Har just nu en 4790k med 1660Ti, ingen värstingdator alltså, men driver Guild Wars 2 helt okej i 2560x1440 just nu. Blir det jobbigare för grafikkortet om jag driver spelet i 2560x1440 i mitten av G9an och har webbläsare/spotify på sidorna eller påverkar det inte belastningen nämnvärt?

Är också lite fundersam över skärmkrökningen. Har ett 160x80cm skrivbord just nu och har skärmen nästan längst bak på skrivbordet. Blir det för stort med en 49" på ett 80cm djupt skrivbord? Kommer skärmkrökningen upplevas som för aggressiv eller är det komfortabelt? Tänkte bege mig till elladorna idag och leta liknande skärmar. Verkar som att ingen av ladorna här har en 49" med 1000R krökning men kanske hittar något hyfsat liknande i alla fall.