Självlärd programmerare, är jag redo för att söka jobb? Detaljerad GitHub bifogad

Hej

Jag är 32 år gammal och har studerat Java och Python på egen hand i över ett år, med många timmar lagda varje dag. Jag har läst följande program och kurser:

’Computer Science’-programmet i Python hos Codecademy (betal-program) med kurser inom:

grundläggande programmering: if, else/for/while, variabler, funktioner, objekt m.m datastrukturer och algoritmer: heaps, stacks, hash maps, recursion, sorting algos, pathfinding algos m.m. databaser (PostgreSQL, SQLite, tables, keys, triggers, constraints, privileges, ACID properties, indexing etc) grundläggande datorarkitektur (ISAs, ALU, caches, parallellism mm. grundläggande diskret matematik

’Java - steg för steg’, kurslitteratur

’Learn Java’, kurs hos Codecademy

'Learn Spring', kurs hos Codecademy

’Create RESTful APIs with Spring and Java’, betalkurs hos Codecademy

Som självlärd är det svårt att veta när man vet tillräckligt för att söka jobb, det finns ju inget slut på resurser men någon gång måste man ju börja på riktigt. Därför frågar jag er om ni tror jag är redo.

Jag är ute efter en junior-position inom back-end där jag kodar i Java eller Python. Mer kan jag inte säga i dagsläget eftersom jag vet för lite om branschen.

För att visa vad jag är kapabel till har jag gjort ett par egna projekt. Jag listar dom kort här för att väcka intresse att faktiskt kika på min GitHub, där de under respektive projekts wiki finns en kortfattad men detaljerat beskrivning, och i vissa fall även screenshots. Jag blir otroligt tacksam för den som orkar ta en snabb kik och därmed kanske ge ett svar på min fråga.

Projekt:

'Online Surgeon API'. Java.

Programmet läser in en lista på personer och infekterar var och en med en slumpmässig sjukdom. Beroende på vilken typ av vänterum som patienterna skickas till blir de behandlade efter högst dödlighet eller lägst dödlighet.

Alla CRUD operationer på personer och sjukdomar (pathosis) tables.

Säkrad med senaste versionen Spring Security, inkl CSRF säkerhet och konfiguerad så att en CSRF speficik cookie skickas med, så exempelvis Postman kan användas för att testa.

USER kan GET och POST, admin kan även PUT och DELETE.

’Super Deliveries’. Python. Finns i 2 versioner: en med API och en för kommandotolken med en form av GUI.

Ett program för leveransföretag. Programmet läser in 40 olika addresser och en orderlista från en SQL-databas. Maxvikt för aktuellt leveransfordon anges och programmet plockar de ordrar som sammanlagt ger högst ordervärde under angiven vikt, eller alla ordrar om ingen viktgräns anges. Programmet läser in de slumpmässigt angivna adresserna på ordrarna och hittar kortast möjliga leveransväg genom området automatiskt och visar upp en 2D-karta där leveransväg och totalt avstånd framgår.

’Heroes of Might and Magic 3: Terminal Edition’. Python.

En kopia av ett trippel-A spel när det utkom 1999. Mängder av objekt och metoder, 2500 rader icke-repetitiv kod i ett tur-baserat spel där 2-4 spelare med varsin 'Hero' utforskar en karta, annekterar resurser på kartan, använder resurserna för att rekrytera trupper i sin fästning och uppgradera den, rekryterar fler 'Heroes' och anfaller slutligen de andra spelarna med hjälp av magi och sina trupper. Spelet har en AI för lösdrivande fiender.

Spelet körs i kommandotolken och saknar därmed konventionell grafik, så jag fick hitta på kreativa lösningar för att få det att fungera. Tänk 8-bitar.

Min GitHub: https://github.com/Dr-Wojtek?tab=repositories

Där finns ett par repos men som sagt, Online Surgeon, Super Deliveries API och HoMM: Terminal Edition är de mest avancerade projekten jag gjort.

STORT tack på förhand!