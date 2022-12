AMD Radeon RX 7900 XTX tittar fram i Geekbench

[PROJECT QUADRA]

Bykski Mod Thermaltake Core P5 - Ek Vardar X3M 8st - Xfx Rx 6900Xt Merc Black Edition - Night Hawk DDR4 4000Mhz 32GB Samsung B-die - Asus Dark hero x570 - Amd Ryzen 5950x - Sabrent 1TB Rocket 4 Plus Gen 4 2st Raid-0 - Be Quiet! Dark Power 1500w - Logitech G915 TKL - Logitech Wireless Pro - Samsung Odyssey Crg9 49tum Ultrawide Curved 32:9 - HiFI Man Sundara - Fiio K5 Pro

[SYSTEM OVERCLOCK]

Ryzen 5950x @ 4.8Ghz with dynamic switching @ 5.1Ghz - Xfx 6900xt @ 2700/2800 with [More Power Tool]