AMG - Project One Hybrid Engine

Phanteks skickade mig T30 fläktar så bugar och tackar. De är riktigt snygga men jag bygger en motor som sagt så kontaktade Mnpctech. Efter 3 veckor kom den och jag fick min 360 radiator overkill ring fan grill. Det är ett stycke aluminium som täcker en hel radiator och ger den ett djup. Då det var ett stycke aluminium var det dags at färga den. Flügger färg fick till satina färgen men något fattades. Det som fattades var knottret då ingen motor jag sett är helt len utan knottrig. Så slängde in lite plast pulver och små små plast bitar och lackade därefter. Ni kan se knottret tydligt på bilden innan. Det är alltså by design och inte dåligt lackerat.