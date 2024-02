ARASAKA - PROJECT ASSAULT TOWER 7

Slut produkt! Passade på att ge bilden lite Hollywood effekter genom att ta frugans vape och blåste lite i samband med bild tagningen.

Tada! Jag döper er till X7- RR

Hand granades made at Arasaka Corporation. Spitts out laser beams in all directions at detonation and gives maximum damage to the enemy, leaving them without limbs.

No refund if used or self detonation!