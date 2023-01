Datorproblem ingen bootdisk ingen signal till skärm

Hej!

Jag byggde ihop en ny dator för ca 3 år sedan med nya delar och äldre från min tidigare dator (Du hittar en komponentlista under meddelandet). Under denna period har jag haft återkommande problem. Jag har dessvärre små möjligheter att felsöka då jag inte har några extra komponenter att sätta in i datorn för att se var felet ligger.

Problemet är att datorn ibland startar om sig och då inte hittar några hårddiskar t.ex. bootdisken. Då får jag stänga av datorn flera gånger och ibland stänga av helt, dra ut sladden och vänta för att sedan stoppa i den och hoppas att datorn kommer igång. Ofta gör den det efter flera försök.

I förrgår stängde bildskärmarna av sig (jag har två inkopplade; en via HDMI och en via displayport). De kom tillbaka efter att jag startat om datorn. I morse när jag vaknade hade skärmarna ingen signal. Jag fick stänga av datorn och sätta på den. Ingen signal då heller. Jag provade flera gånger. Ingen signal. Jag tänkte att det var fel på grafikkortet men provade en gång till efter 30 min och då fick jag signal men ingen hårddisk hittades. Jag drog ut sladden och satte in den igen och då kom datorn igång. Frågan är vilket problem jag har med datorn? Är det:

1) Moderkortet? (När jag installerade datorn första gången glömde jag att sätta in distanserna. Detta åtgärdade jag senare. Kan det ha påverkat moderkortet?)

2) Nätaggregatet? Det är gammalt. Kan det spöka?

3) Något annat? Vad anser du? Något jag kan testa?

Operativsystem: Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19045 version 19045

Processor: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz, 3600 Mhz, 8 kärnor, 16 logiska processorer

Processorkylare: Noctua NH-U9B SE2

Moderkort: Z390 AORUS ULTRA

Minne: 2x Crucial Ballistix Elite 16GB Kit (8GBx2) DDR4 3466MHz (PC4-27700) CL16 SR x8 UDIMM 288pin

Grafikkort: Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G

Hårddisk: A-Data XPG SX8200 Pro M.2 SSD - 2TB (plus några andra som ej är primära)

Nätaggregat: CoolerMaster 700w SILENTpro

Övrig kylning: 1x120mm insug och 1x120mm utblås i lådan

Tacksam för hjälp!