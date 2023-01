Tips på bra sci-fi böcker

Revelation Space-böckerna av Alastair Reynolds är rätt bra, det är en blandning av fristående böcker och några kortare serier som alla utspelar sig i samma universum.

Skyward-serien av Brandon Sanderson är också riktigt bra (likt det mesta han skrivit, kolla in The Stormlight Archive om du vill ha något riktigt bra. Men det är fantasy och inte sci-fi ). Skyward är lite lättare sci-fi, mindre "space opera" som t.ex. Revelation Space och The Expanse.

Om du vill ha något med lite mer humor så kan jag även rekommendera The Murderbot Diaries av Martha Wells.