Långsam överföring på nätverket via NAS.

Vad har du för WiFi på datorn? Vet du inte så kolla vad du har för moderkort eller märke på datorn.

Intel® Wi-Fi 6 AX200/ AX210*

∙ The wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E)

slot

∙ Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz (160MHz) up to

2.4Gbps

Varför undrar du över datorn? Jag har 500 fiber och det får jag ut via wifi.