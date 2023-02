Hej.

Då jag har gått tillbaka till ett fullsize har jag fått 2 t-bord över. Pulsar tangentbordet är som nytt! Jag har ersatt original dämpningen med KBDFANS Plate module foam, original dämpning följer med.

1. Pulsar PCMK HOTSWAP TKL 80% Barebone ISO på detta sitter det Durock Daybreak 67g Linjär Silent Switch " Smorda med Keychron Klube 105 Switches Lube och även stabs är smorda " Låter nästintill inget.

1000kr + frakt

https://www.maxgaming.se/sv/gaming-tangentbord/pcmk-tkl-80-ba...

https://www.maxgaming.se/sv/switchar/daybreak-67g-linjar-sile...

https://www.maxgaming.se/sv/silencing-foam/plate-modul-foam

2. Svive TKL med röda Kailh brytare. Ett tangentbord som jag har testat olika brytare på, så det är som nytt förutom 2 sprickor i plasten. Så detta säljer jag billigt, om man vill ha brytarna.

100kr + frakt.

Vid snabb affär " Pulsar TKL " skickar jag med en CableMod Classic Coiled Cable USB A to USB Type C, Glacier White - 150cm

https://www.maxgaming.se/sv/kabel-till-tangentbord/classic-co...

Plus några andra brytare, för att testa.

Köparen står för frakten och jag väljer själv till vem jag säljer.

Swish som betalning!

Bilderna blev lite gula

Mvh Mange

Läs hela annonsen här