Pulsar TKL / Svive TKL

Hej.

Då jag har gått tillbaka till ett fullsize har jag fått 2 t-bord över. Pulsar tangentbordet är som nytt! Jag har ersatt original dämpningen med KBDFANS Plate module foam, original dämpning följer med.

1. Pulsar PCMK HOTSWAP TKL 80% Barebone ISO på detta sitter det Durock Daybreak 67g Linjär Silent Switch " Smorda med Keychron Klube 105 Switches Lube och även stabs är smorda " Låter nästintill inget.

1000kr + frakt

https://www.maxgaming.se/sv/gaming-tangentbord/pcmk-tkl-80-ba...

https://www.maxgaming.se/sv/switchar/daybreak-67g-linjar-sile...

https://www.maxgaming.se/sv/silencing-foam/plate-modul-foam

2. Svive TKL med röda Kailh brytare. Ett tangentbord som jag har testat olika brytare på, så det är som nytt förutom 2 sprickor i plasten. Så detta säljer jag billigt, om man vill ha brytarna.

100kr + frakt.

Vid snabb affär " Pulsar TKL " skickar jag med en CableMod Classic Coiled Cable USB A to USB Type C, Glacier White - 150cm

https://www.maxgaming.se/sv/kabel-till-tangentbord/classic-co...

Plus några andra brytare, för att testa.

Köparen står för frakten och jag väljer själv till vem jag säljer.

Swish som betalning!

Bilderna blev lite gula

Mvh Mange