Tja!

Tänkte höra om det är någon mer än jag som har märklig grafik i spel? Att det liksom är någon typ av ''glow'' på detaljer. I detta fall är det på stocken av vapnet i Battlefield 2042. Det är även liknande i Sons of the Forest, Hunt Showdown, Call of Duty MWII...

Settings är allt på low i det ni ser på bild med 4k i upplösning.