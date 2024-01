13-åring först i världen att klara Tetris

Skrivet av evil penguin: Enligt artiklarna så stämmer det du säger inte alls...? Det står uttryckligen att spelet kan krascha (men inte nödvändigtvis gör det) på olika vis med start från nivå 155, samt att en tetrisspelande "AI" lyckats gå hela vägen till 255 och sedan 0. Det kräver förmodligen snabbare reaktioner än både en människa kan bistå med och knapparna i en NES-handkontroll kan hantera, men vem vet... Gå till inlägget

Skrivet av GuessWho: I artikeln stod det "I teorin går det att spela till nivå 255 innan spelet rullar över till nivå 0 igen. AI-spelare har lyckats med det, men huruvida något människa kommer klara det får framtiden utvisa." Så tydligen har AI spelare klarat det...

...men det kanske inte går varje gång utan krash. Ja det låter ju inte som att spelet är avsett att klaras av när det har så hög svårighetsgrad att på 40 år har ingen människa klarat det och spelutvecklarna hade troligtvis inte AI-spelare i tanken när de skrev det. Men klara det... nja...

Jag skulle snarare kalla det bäst hittills. Är det så sjukt svårt verkar det ju osannolikt att någon klarar det utan någon form av AI eller (andra) fusk. Men tycker ändå att bäst hittills låter som en mer korrekt beskrivning. Säg om man inte måste spela spelet på originalhårdvara, utan kan använda en emulator eller FPGA konsol eller dylikt så kan man ju tänka sig att man kan använda sig av save states och då kan börja om på sista leveln man kom till istället för att börja.

Eller kanske backa någon/några levlar om det hjälper med buggarna.

Eller kanske backa någon/några levlar om det hjälper med buggarna.

Men utan att börja om från början, så man inte måste lägga så mycket tid på de enklare nivåerna. Något som också skulle vara lite gråzon är om det hade gått att göra en buggfixad version som är stabil(are) men i övrigt inte lättare.

Ofan, jag gick efter vad jag hittade när jag själv googlade kring det för en vecka sedan.

In 2021, developer Greg Cannon programmed a Tetris playing bot to check out the levels of Tetris that were out of reach of humankind. His StackRabbit program could reach Level 237 before Tetris crashed – in other words, it hit a killscreen. Had it reached Level 255, the game would have reset to Level 0 style action.

In brief, the killscreen happens in extended game sessions when the Tetris NES code is tripped up by a byte-overflow error, resulting in a crash. The level where this crash occurs doesn’t seem to be set in stone, it depends on how the prior action unfolds. Gamers theorized that the first level that could see a kill screen would, in practice, be Level 155.