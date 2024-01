TCL uppdatera firmware manuellt

Har en TCL C835 som jag har manuellt lagt in 592 via usb och filen tagen från telegram. Detta då min modell som var ny 2022 fick 2 uppdateringar under 1.5 år och sedan slutade TCL stödja den (enligt sidan som har TCL rom filer och efter att inte fått någon uppdatering på 6 månader trots att nya släppts).

Då du säger att du sitter på 503 så är du troligen i samma sits som jag att din 2022 modell är nu utan stöd från TCL och du är tvingad att antingen sitta på det eller manuellt ge dig på uppdatera. Kanske får du en till uppdatering inom ett år eller så men skulle inte satsa för mycket på det. Mjukvaran (och QC) är definitivt TCL största område för förbättring.