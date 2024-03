2 st 8-pin power eller 1 på moderkortet ASUS TUF Gaming X670E-Plus

Hejsan jag har ett ASUS TUF Gaming X670E-Plus och när jag kikar i manualen så står det.

"Ensure to connect the 8-pin power plug, or connect both 8-pin plugs".

Min fundering nu är vad skillnaden är att använda båda eller bara 1. För tillfället så har jag bara 1 inkopplad och tycker inte det är något knas, men vill veta om det är någon fördel med att ha båda i.

Sen funkar det med denna kabeln?

https://imgur.com/a/iX2YCWu

Tacksam för all hjälp och information

Mvh

Gh0Sty^