Lenovo Legion Pro 7 - koppla in 2 externa skärmar

Skrivet av perost: Datorn i sig ska klara två 4K@120Hz+-skärmar eftersom den har en HDMI 2.1 och en DP 1.4 (via TB4). Dockan klarar dock max 4K@30Hz med en skärm och 1080p@60Hz med två skärmar enligt Belkin. DP 1.4 klarar precis 4K@120Hz utan DSC, så vill du köra två skärmar varav minst en 4K@120Hz så behöver du nog tyvärr koppla in minst en av skärmarna direkt i datorn istället för att använda en dockningsstation. Gå till inlägget

Ok, men det låter ju betydligt bättre. Jag vill ju helst klara mig utan docka.

Det jag var orolig för var om datorn var begränsad på något sätt utan adapter.

Men låt säga då att jag kopplar in ena skärmen via hdmi och den andra via usb-c/dp. Då behöver jag väl någon adapter från usb-c till fullstor displayport som det är på skärmarna?

Som tex den här: https://www.inet.se/produkt/8901216/microconnect-usb-c-displa...