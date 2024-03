Smidig funktionalitet för hemmakontor

Ska vara negativ men ska förklara.

Alternativ 1 - budgetlösning med bibehållen gaming dator.

Om din skärm har flera utgångar så tar du t ex en hdmi kabel (om du har DP till gamingdatorn) och hänger bakom. Då kan du bara välja ingång på skärmen istället då du kör jobbdator. Du har en extra mus till jobbdatorn och laddaren. Framgår inte om du har en dockningsstation till din bärbara eller ej. Kanske koppla dina saker du vill flytta över enkelt till en USB hubb som du för över till bärbara så slipper du flytta alla saker.

Alternativ 2 - KVM switch modell dyr

Det du behöver än någon form av KVM switch för att hantera två datorer på samma setup du har idag. Problemet som uppstår nu är att allt måste gå via din KVM switch inkl gamingdatorn. Köper du en budget KVM switch så kommer du få väldigt stora förluster med just denna. Dyrare KVM swicthar kan nog klara detta bättre men då pratar vi nog 4000kr plus för att få både upplösningen och framför allt uppdateringsfrekvensen med dig. Erfarenhetsmässigt så är denna lösning ändå inte 100% med lite strul då och då.

Alterantiv 3 - Dubbla uppsättningar

Då jag jobbar hemifrån mycket så har jag kommit fram till att detta är bästa sättet. Då har jag förvisso plats och möjligheten att göra så. Har alltså en egen setup för möten, jobb och den typen av arbete på en större 34" wide. I andra sidan av rummet så står gamingburken med 3x27" vilket är bättre format för gaming (i mitt tycke!). Detta är den enda lösningen jag anser funkar för mig då allt annat bara har strulat.

Därav är jag negativ till att kombinera bärbar jobbdator med egen gamingdator. Men det är min upplevelse!! finns säkert andra som får det att fungera bra.