Hjälp att hitta en skärm för jobb och spel

Jag inser att jag behöver hjälp att hitta rätt skärm, och då framförallt paneltyp och upplösning.

Sitter idag med en Dell p2419hc som jag tagit på jobbet. Det är en 24" IPS skärm med upplösning 1920 x 1080 och 60Hz uppdateringsfrekvens.

Mitt användningsområde är 80% jobb (där jag läser och skriver mycket text) samt 20% spel. Eftersom jag är en gammal och tråkig gubbe så spelar jag mest spel som World of tanks, men även lite CS och Fortnite med brorsbarnen.

Anledningen till att jag vill byta skärm är att den är liten, ful och jag har inbillat mig att 60Hz uppdateringsfrekvens inte duger för mina lilla spelande. Det som jag tycker är väldigt bra med min nuvarande skärm är att jag den har laddning och bild via USB-c (snyggt och smidigt för att undvika massa sladdar när jag kopplar in laptopen) Jag har en stationär dator jag har inkopplad via displayport. Tangentbord och mus får jag koppla om när jag byter mellan laptop och stationär.

Och vad jag vill ha...

Jag trodde jag ville ha en ny stor fin OLED skräm eftersom de är dyrast. Dyrast är väl alltid bäst?

Men så har jag läst att text kan upplevas som suddig. Jag har lite halvkass syn och blir lätt trött i skallen, så då kanske OLED är dumt.

Om man vill ha en skräm som används 80% till jobb och ska inte vara för ansträngade att läsa text på men samtidigt gå att spela på, vad ska man ha då?

Övrigt är att jag absolut vill ha usb-c för laddning och bild till laptop, inte curved eller massa lampor som inte går att stänga av. Max 34" stor... Pris spelar inte så stor roll om det blir rätt skärm.

Väldigt osäker på paneltyp (VA, IPS, OLED) samt upplösning (har ju bara 1920 x 1080 idag och osäker på när hög upplösning och storlek på skärm gör text för liten).

Tacksam för hjälp och råd att hitta rätt. Inte köpt en skärm på 15 år...

//Filip