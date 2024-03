Två stycken asus Prime b450m-a II vägrar boots

Hallå, har byggt datorer sen Jesus gick i sandaler nästan...(286, isa-kort och dos 😂), men det här slår allt.

Köpte nyligen ett Asus Prime b450m-a II som totalt vägrade boota. Testade uppgradera bios,, bytte psu, bytte ram, testade med och utan processor (splitter ny 5600x), men helt dött. Inga fläktar, ingenting, förutom ett litet glatt ljus från från moderkortet.

Kontaktar Amazon som utan knussel skickar ett nytt. Kopplar in det och samma sak igen...

Går in och börjar forska runt lite om kortet och upptäcker att det är väldigt hög rma på just detta kort.

Har alltid gillat asus men efter den här "upplevelsen" så... jag vet att det är budgetkort, men det har man ju kört med flera gånger innan utan problem...

Någon mer som upplever att de nästan vräker ut korten nu bara för att komma ifatt efter chip-krisen ?