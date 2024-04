Skrivskydd på filer

Fråga ang. skrivskydd, jag behöver skrivskydda en fil i windows 10.

när jag öppnar egenskaperna för filen så finns direkt en liten ruta att bocka i för "Skrivskydd" under fliken "Allmänt"

men filen har fortfarande skriv rättigheter under fliken "säkerhet" under dem olika användarna -administratörer -SYSTEM, osv.

behöver jag stänga av skriv rättigheterna för dem olika användarna under "säkerhet" oxå? eller kan jag bara bocka i "skrivskydd" under allmänt för att inga ändringar på filen ska kunna ske?