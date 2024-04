Ownit nätverk går delvis ner någon minut

Hej det är så att jag har haft problem med mitt nätverk sedan den 18/4. Det råkar även vara den dagen Ownit gjorde ett planerat avbrott på nätet i malmö. Det som händer är att internet försvinner delvis spelar man eller är i ett facetime samtal så fungerar det men man kan inte komma in på någon hemsida. Det är så här i cirka 5-10 minuter ungefär var 3-4 timme. Det intressanta är att jag har 2 ip addreser tilldelade av ownit på 2 olika portar på mediakonverteren en som går direkt till min dator sen en annan som går till en router. Det sker exat samma sak på båda ip addreserna så samma fenomen på allt som är kopplat till min router som på min dator som är kopplad direkt till mediakonverteraren. Har pratar med ownit support och har förklarat hur det ligger till men fick bara som svar att jag skulle försöka fabriksåterställa min mediakonverterare vilket jag gjort och testat men det gjorde ingen skillnad. Kan även skriva att när detta fenomenet sker under dom minuterna så blir nätverkssymbolen röd på mediakonvertern. Så det verkar som den tappar internet delvis eftersom man inte kan komma in på någon hemsida men jag tappar inte internet anslutningen i spel eller facetime te.x. Tacksam för hjälp