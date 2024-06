Frågor om Elgiganten och prisgaranti

https://cdon.se/hemelektronik/samsung-galaxy-s23-fe-128gb-5g-...

Ok... jag har aldrig testat detta med prisgaranti förut. Jag har läst om detta här på sweclockers.com. Nu när mina föräldrar beställt 2 lurar från elgiganten för nästan 7000 kr styck, å så dyker samma lur upp på cdon.com under 6000 kr, så ville jag testa prisgarantin när jag skulle hämta ut de beställda varorna. Först hävdar försäljaren att det inte är cdon som säljer utan en återförsäljare under cdon. "Ok?" svarade jag och sa om det hade nån betydelse? Jag kan ju beställa direkt från denna underleverantör ifall detta är ett problem. Försäljaren kontrar då att det inte är samma svarta färg på den som.vi beställt, utan grön, varpå jag menade på att vi även beställt ett skal till, vilket då skulle betyda att den där färgen inte hade nån som helst betydelse och att vi kunde tänka oss att byta till svart om detta skulle vara grejen. Försäljaren bytar då taktik igen och går tillbaka till att cdon inte är försäljare av luren. Jag frågar vad det har för betydelse vilket företag som säljer luren, båda företagen är svenskregistrerade. Då sa han bara att elgiganten också har regler att hålla sig till. Jag frågade honom då varför jag inte borde avbeställa luren ifrån elgiganten och istället köpa den från cdon? Då sa han att jag kanske borde göra det istället. Det slutade med att vi hävde köpet och köpte den billigare luren på cdon istället.

Jag fattar ingenting. Är denna prisgaranti bara ett spel för galleriet eller?