Satsa på YH eller universitet för att bli utvecklare

Hej!

Jag är i en fas i livet där jag har bestämt mig för att utbilda mig efter ett par år i arbetslivet. Då jag känner att jag jag stått och stampat ett tag med ett enformigt jobb utan någon större utvecklings potential. Jag har därför senaste året läst diverse distanskurser vid sidan av jobbet på fritiden för att testa på och se vad jag gillar. Efter att ha läst en kurs inom Javautveckling på grundnivå. Fastnade jag för det, och känner att programmering är något jag skulle kunna tänka mig att jobba med i framtiden.

Jag sökte diverse YH utbildningar inom IT. Efter att ha dividerat lite med mig själv så valde jag att gå vidare och tacka ja till en utbildning som Javautvecklare. Dels för att jag har lite erfarenhet sedan innan, vilket kändes tryggt. Men också för att det känns som en stabil utbildning som leder till jobb.

Dock har jag även sökt in till utbildningar på universitet inom system/datavetenskap. Som ju mer jag tänker på det. Börjar kännas som ett attraktivt alternativ.

Fördelen med YH är att utbildningen är 1 år kortare, vilket gör att jag kommer ut i arbetslivet snabbare med lägre studieskulder. Det som talar för universitet är bredden. Att man får lära sig massa olika saker. Att man inte som på YH blir "låst" till att jobba med det utbildningen spetsar sig inom. Även möjligheten att bygga vidare med en master om man verkligen skulle hitta något man brinner för under utbildningens gång. Är något som tilltalar, iallafall i teorin.

Frågan är vad som väger tyngst för en arbetsgivare. Jag tvivlar inte en sekund på att jag kommer att bli en bättre utvecklare direkt ur skolan om jag går YH. Men att min kompetens då är såpass nischad, att jag kommer spendera resten av arbetslivet med att jobba som just Javautvecklare. Eller något väldigt närbesläktat.

Om jag läser på universitet så känns det som att det finns en risk att jag blir en sorts jack of all trades, master of none. Att man inte har någon faktisk kompetens efter 3 år. Som gör det svårare att få in foten i branschen. Men å andra sidan verkar det som att vissa företag har en kandidatutbildning som minimum krav för att få komma på intervju. Vilket kanske kommer ikapp en senare i arbetslivet.

Vad tror ni är det bästa alternativet år 2024? Det blir säkert mer eller mindre bra oavsett vad jag väljer. Men hade varit super att få höra från någon/några med lite erfarenhet och inblick i både utbildningarna och branschen. Tack på förhand!🙂