Kontot låst

Jag har en kompis som precis har köpt en ny dator från FB marketplace (mot mina råd) och nu så krånglar den direkt. Jag var hemma hos honom att startade den och vi gick in och började logga in på hans microsoft konto. Jag behövde dra mig men han fortsatte själv och då hade det kommit upp att han behövde starta om för en uppdatering vilket han då gjorde. När dator sedan startade och kom fram till startsidan så kunde han inte komma vidare. när han klickar på logga in så står det att kontot är låst. Det finns inget annat att klicka på och han har testat hur många gånger som helst. Han har också startat om datorn och stängt av den och satt på den. Inget verkar funka.

Här kommer de specsen jag vet datorn har:

Modellen: Legion t5 26

amd ryzen 7 3700 8-core, 3.60 ghz

nvidea Geforce rtx 3060TI

(har inte mer information än så)

Tack för svar!