Databasdesign

Tja,

så att jag håller på med ett SCADA-system där jag just nu befinner mig på "labbnivå". Framöver när det ska tas i produktion kommer en databas-arkitekt anlitas. Hursomhelst innan vi har den personen på plats så får jag sätta upp min egen databas för att kunna fortsätta utveckla SCADA-systemet.

Mitt fall är iaf enligt följande princip.

Jag har 7 produkter som inte har några direkta likheter med varandra, tänk exempelvis golfboll, bildäck, lampa, banan etc...

Dessa produkter har jag då tänkt att de ska få en varsin tabell med olika antal attribut samt typ av värden på dessa.

Vad jag nu vill är att kunna ha kommentarer på en produkttyp med ett visst ID-nummer.

Min första tanke var att jag har en kommentarstabell för varje produkt typ

golfboll_kommentarer

Då har jag lätt att hämta kommentarer som rör golfbollar.

Nackdelen med detta som visade sig ganska snabbt är att det blir jobbigt att ha en kommentarstabell för varje produkt, i verkligheten kanske jag har 20 produkter....

Så spåret jag är inne på nu är att bara ha en tabell med alla kommentarer i som skulle kunna se ut enligt följande:

| ID | produkt_id | produkt_typ | kommentar | 1 34 Golfboll Hej hopp 2 34 Golfboll Hej hopp2 3 55 Bildäck Hej hopp igen

För att då hämta kommentarer om en viss produktindivid så bör det väl typ bli

SELECT kommentar FROM tabell_kommentarer WHERE produkt_id = ? AND produkt_typ = ?;

så skickar jag med produktid samt produkttyp.

Frågan är väl om jag är rätt ute eller brukar man göra på ett annat sätt, jag vet framöver att jag även kommer behöva hantera att koppla filer mot en specifik produkt också så det kommer bli lite samma problem där.

Tack på förhand ni databasgudar!