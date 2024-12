Överhettad Acer Predator Helios - åtgärd?

Hej Sweclockers!

Jag har en ett år gammal Acer Predator Helios Neo 16" med GeForce RTX 4070 samt i9-13900HX. Nyligen upptäckte jag att Leauge of legends vilket är det enda spelet jag spelar tappat i FPS från 250 till 100-220 beroende på belastning i spelet. Den inbyggda programvaran Predator sense registrerade 90 grader processor temperatur under speltid trots en fullt påställd kylplatta under. Jag dammsög kylplattan samt laptopen utifrån, säkerställde senaste drivrutinerna samt ökande fläktinställningarna i Predator sense till "Turbo" vilket får datorn att flåsa ohämmat och maximalt vid speltid. Detta till trots ligger temperaturen på 55-60 grader vid idling och cirka 80 grader vid spelande. Trots att jag sänkt grafiken i spelet till låga inställningar överlag hoppar FPS fortsatt mellan 100-220. RAM nyttjas till 80% och GPU har ej hög temperatur.

Vad kan jag göra ytterligare i syfte att sänka temperaturen? Våga mig på att byta kylpasta? Finns det något annat som kan tänkas påverka ett annars lättdrivet spel som Leauge of legends?

Stort tack på förhand!