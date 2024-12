Hjälp med Gaming PC >20K.

Tjena!

Hade tänkt att uppgradera min dator. Sitter på en lenovo legion idag med 16 GB ram, RTX 3080 8GB. Hårddisk på 500GB och en Ryzen 5 (5600H).

Den fungerar helt ok, Den tappar dock en del på hårddisken och går på maxkapacitet på spel som Diablo 4, POE, Last Epoch osv med rätt så låga inställningar. Hade därför tänkt att köpa en snäppet kraftfullare stationär dator. Har kollat på en del andra trådar här och försökt plocka på mig diverse delar med hjälp av Inets datorbyggare men skulle verkligen uppskatta ett extra öga då jag överlag har rätt så dålig koll på vad för kompeneter som ska väljas, Om jag behöver mer fläktar OSV. Siktar på att lägga snäppet under 20K och vill gärna ha möjligheten att någorlunda lätt uppgradera processor eller hårdisk inom framtiden.

Köpet finns här. Uppskattar all hjälp jag kan få. https://www.inet.se/datorbygge/bild/b1597547/seb

Allt gott,