Ny dator som stänger av sig helt random

Behöver hjälp med felsökning! vad är det som det kan vara fel på? min tanke just nu är att det kanske är nätagget. Sen tänker jag på moderkortet eller minnena.

Datorn stänger av sig helt random, sen är det bara att starta den som vanligt,behövs ingen windows repair eller nått. Spelar ingen roll vad jag spelar för spel kan hända när jag spelar ett spel som man lägger pussel. Spelet Squad kan jag tex inte spela för det stänger av sig när jag väl ska starta ett spel. Spelet Back for blood får jag inte ens komma till huvudmenyn i spelet och datorn stänger av sig. Allt började efter att jag köpte grafikkortet. Jag köpte alla delar nytt till datorn innan och valde att köpa grafikkortet senare. När datorn väl stängt av sig kan den börja stänga av sig flera gånger på raken för typ ingenting. Det är som att det triggar något när den väl stängt av sig en gång. Sen kan det gå flera dagar utan att den stänger av sig. Fått grafikortet bytt till ett helt nytt från komplett men samma sak kvarstår. Har försökt skriva ner allt jag har prövat men kan ha missat något men skriver en kommentar med mer info isåfall.

Minnena jag har kan jag bara köra i 5800mhz med expo. 6000mhz går det inte att köra i. Sen AMD Smartacess memory har jag provat stänga av men är ingen skillnad.

Alla delar är köpta oktober 2023, och grafikortet är köpt en månad senare. Fick sen ett nytt grafikort i augusti 2024.

Här är felbeskrivningen jag skickade till komplett:

“Hej! mitt grafikkort är trasigt när det kommer upp i högre watt så stänger datorn av sig, den stänger även av sig random vid spel. utan blåskärm eller skapar någon dumpfil. Sen kan jag starta datorn som vanligt igen, ingen reparation av windows behövs. I loggboken visas endast Kernel-power med händelseid 41 och aktivitetskateegori (68). Vilket kan vara lite vad som helst så det ger ingenting. Testat allt google och jag har föreslagit. Vilket jag inte kan komma ihåg alla saker och inställningar jag har testat. Meddelandet i loggboken säger "Datorn har startats om utan att ha stängts av ordentligt först. Detta fel kan inträffa om systemet slutar svara, om det kraschar eller om strömförsörjningen oväntat bryts."

Har testat grafikkortet i en annan dator oxå fast med ett 1000w corsair nätagg så är inte det som det är fel på. Den stänger av sig mest när jag spelar något spel och då är det helt random när det stänger av sig. Lyckades återskapa felet i 3d mark genom att köra testet fire strike. Alla andra tester klarar grafikkortet av de flesta gångerna. Men firestrike nej. Då stänger datorn av sig när det kommer till test vid grafik.

Det jag testat är, och kan ha glömt något men har verkligen felsökt allt och kommit fram till att det är grafikkortet det är fel på och skulle vilja ha ett nytt till adressen som är angiven.

Alla inställningar i windows är INTE på strömsparläge. Windows update är också uppdaterat och alla andra komponenter har de senaste drivrutinerna. bios är uppdaterat också till senaste. Ominstallerat drivrutinerna, även prövat äldre drivrutiner. Använd AMDs egna program för att ta bort gamla drivrutiner till grafikkortet och även programmet Display Driver Uninstaller (DDU). Datorn började stänga av sig efter att jag köpte grafikkortet, vilket jag gjorde efter att jag köpt en ny dator. Körde med mitt gamla grafikkort innan och då var det inga problem. Allt började efter att jag köpte grafikkortet. Jag har även provat ett annat grafikkort (PowerColor Radeon RX 6600 Hellhound HDMI 3xDP 8GB) i datorn och då är det inga problem. Prövat olika elkontakter till grafikkortet. Alltså så att de inte går på samma lina in till nätagget.

Har även prövat grafikkortet i en annan dator för att utesluta problem med andra komponenter, eller att nätagget skulle vara trasigt. (den datorn hade ett nätagg på 1000w från corsair) Men får samma problem vid högre belastning när grafikkortet går upp i högre watt och spikar som kortet ska klara av. Man hinner inte mäta värdena eller se i hwinfo. Kortet klarar helt enkelt inte av när man spelar och att det blir belastat. Har även film på detta jag kan skicka er. Har från när jag testar kortet i den andra datorn med nätagg på 1000w och min egna dator om det är av intresse.

Alla andra delar i datorn är också nya. Köpte Nytt Moderkort, minnen(ja de är testade och godkända för detta kortet), Cpu, nätagg(köpt hos er), Hårddisk m2. Alla temperaturer är okej i datorn. Grafikkortet går upp till 70 grader vid belastning, utan belastning 49 grader. Idle på CPUn ligger temperaturen runt 47 grader och 30 som lägst. Vid belastning runt 80 grader. Och nej grafikkortet är inte överklockat och jag vet hur man bygger en dator och har utbildning i det. Prövat att stänga av fast boot också. Kört programet OCCT för att pröva belasta nätagget, inga problem.”

My pc spec:

Chassi - Fractal Design North - Chalk White - Chassi - Miditower - Vit - Mesh

Chassifläktar: 2 st Noctua NF-A14 PWM, Tyst Premiumfläkt, 4-pin (140 mm, Brun)

Sen sitter det några olika Noctua fläktar i datorn tror det är mest 120mm fläktar och någon 140mm.

Moderkort - MSI MAG B650 Tomahawk WIFI

CPU - AMD Ryzen 7 7800X3D 4,2GHz Socket AM5 Box

Grafikkort - XFX Radeon RX 6950 XT Speedster MERC319 Black HDMI 3xDP 16GB

Minne - G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 Neo Svart AMD Expo

Nätagg - Corsair RM850e ATX 3.0 850W, Modulärt, PLUS Gold

OS Disk - WD BLACK SN850X 1TB NVMe SSD Gaming

Disk - Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 1TB

CPU Vattenkylning - Arctic Liquid Freezer II 280 + 2 st Noctua NF-A14 PWM, Tyst Premiumfläkt, 4-pin (140 mm, Brun)

CPU temp - ca 70 grader vid spel, 54 grader utan spel. Får se vad det landar på när kylpastan bränts in.

Kylpasta - Thermal Grizzly Aeronaut 1g

OS - Windows 11 Pro

Bios - 7D75v1J2 (Beta Version) Release Date: 2024-06-27

Skärm 1 - Asus PB278QR 27" QHD IPS

Skärm 2 - BenQ 24" GL2450 TN