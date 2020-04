Powder - Custom-Loop-All-In-One-Gaming-PC

Hela bygget har en komplett bygglogg här

Skärmmålningen har ett eget galleri här

Vintern 2018 efter Dreamhack sa min fru att hon helst nog hade velat ha en iMac. Det var triggern som kopplade ihop alla häftiga byggen jag sett på DHW18 och här i galleriet till en idé om att försöka bygga en Custom-Loop på baksidan av en skärm. Där fanns bara några små "hinder" på vägen.

1: Jag hade ingen tillräckligt stor skärm, satt med en 24" skärm då.

2: Jag hade aldrig byggt en custom-loop

3: Jag hittade ingen information någonstans om hur andra hade gjort, "referensmaterial" var minst sagt begränsat.

4: Jag hade ingen budget till detta.

Vad hade jag då?

1: En idé

2: Gott om roliga människor jag lärt känna här på Sweclockers som både gjort scratchbyggen pysslat med vattenkylning och alla medlemmar som säljer bra grejor på marknaden till bra priser!

3: En otroligt förstående sambo/hustru (hann gifta mig medan projektet färdigställdes)

4: Turen att inte ha tummen mitt handen

De första 2 månaderna gick åt till att bestämma mig för vilket skärm jag skulle ha som bas att bygga från, det slutade med en Acer X34P som jag köpte här på marknaden. En 34" 1440p 100Hz IPS skärm med G-sync.

Samtidigt började jag försöka rita i Fusion 360, jag hade inte suttit med CAD sedan gymnasiet ~98... Efter 5 månader med Fusion 360 gav jag upp och monterade ner alla komponenter jag skulle använda, tog fram en penna och papper och ritade allt förhand.

Under den här perioden hade jag en enorm hjälp av @laine kring materialval, hur jag borde tänka om vikten och viktfördelning etc. Dock lyssnade jag inte tillräckligt bra och beställde en på tok för överdimensionerad plåt. @laine rekommenderade 3mm tjock plåt, jag beställde en 5mm. TUNGT!

Det största problemet som både jag och @laine såg i projektet var själva upphängningen av skärmen. Under någon månads tid diskuterade vi flera olika varianter på lösningar och @laine var vänlig nog att rita upp modellar av det i CAD till mig. Det hela slutade med att jag använde @laine idéer men grundplattan som ingick i skärmfotens eget VESA-fäste för att skapa en "upphängning" för skärmen. Plötsligt blev hela bygget som en "wall-mount" på en skärmfot där det gick att enkelt hänga på en skärm.

Sommaren gick åt till att såga, placera ut komponenter, såga om, borra och fixa för att försöka förutse var jag behövde ha alla genomföringar. Samtidigt hade jag insett att foten inte skulle orka med att vara justerbar och jakten på en extra skärmfot satte igång. Jag behövde en extra att experimentera med.

Här blev återigen ni medlemmar på Sweclockers ovärderliga, @Seraj5 hade en Acer X34 fot till övers som jag kunde hämta upp i Växjö. Underbart!

Här började jag oroa mig för möjligheten att bocka plåten. Skärmen jag köpt är välvd och då passar en rak plåt inte in väl. 5mm tjock aluminium är inte något du böjer själv hemma jag vände mig till en bekant som är plåtslagare, han skrattade åt mig och konstaterade att deras plåtfirma knappast hade verktyg för att bocka tjock plåt, däremot skickade han vidare mig till en maskinverkstad med större verktyg. Hade det inte varit för att min plåt endast behövde bockas med 6 grader hade inte ens maskinverkstaden rett ut bockningen.

Med plåten väl bockad, alla hål utsågade och utborrade påbörjades filande på alla hörn, kanter och utsågningar. Även slipningen för att få till en trevlig borstad yta satte igång. Mängder med sandpapper gick åt med start på gritt 60 och avslut med gritt 400, därefter borstades hela plåten med en grov stålulls tuss för att få till en bra finish. Sist polerades allt med polermedel för att få till glansen.

Här fick jag även för mig att alla genomföringar skulle ramas in med 3d-printade genomföringskydd, färdigheterna jag plockat upp i Fusion 360 räckte delvis med lite hjälp av @hetpågröten (osäker på ditt nick här dock, nickar på Discord) fick jag till färdiga filer som @waspcustoms var schysst nog att printa ut till mig. Efter en del slipande och filande konstaterade jag dock att det nog ändå blev bättre att låta den råa metallen synas, men det får alla som tittar bedöma själva.

Här började mina samtal med @EGXI om hur jag skulle tänka kring vattenkylningen. Jag hade redan en bild av kromade kopparrör, få fittings och många bockar. @EGXI tipsade mig om vattenkylningskomponenter samt dimensionering. Det blev många samtal och när väl en inköpslista var ihopsatt fick @EGXI gå igenom den innan jag vågade trycka på beställ. (Det var iofs bara fittings kvar då, rads, pump, res och block var redan inköpta från olika medlemmar här på forumet via marknaden. Varenda del är begagnad)

Under tiden fick jag även för mig att skärmen och foten hade helt fel färg för mina planer och jag fick med kort varsel för mig att måla om hela skärmen, slipa bort all färgen från skärmfoten och slipa ner den till en borsta finish. Under tiden hittade jag en lösning för den justerbara foten som bara åkte i botten p.g.a. den stora tyngden som hela systemet innebar. Två skruvar rätt in i innanmätet satte stop för detta och fick skärmen till en lagom höjd.

Under hela den här perioden pratade jag med hur många människor som helst på forumet, discord, Dreamhack, Sweclockers Live etc om mitt projekt. Allt för att få idéer, tips och tankar. Under de här perioden kom jag i kontakt med en kille som arbetar som distributör för Cablemods och Thermal Grizzly i Norden, Trigono AB. Han tyckte mitt projekt var spännande och ordnade fram lite trevliga kablar från just Cablemods samt lite thermalpads och kylpasta, kanske inte låter som något stort för de flesta av er men med en begränsad budget är allt som skänkes guld värt! Stort tack för det! Det är trots allt drömmen att kunna modda utan att konstant oroa sig för hur illa åtgången ens ekonomi ska bli.

Nu var det dags för att testa montera med luftkylning! Sagt och gjort, allt monterades upp och bra blev det! Det visade sig vara en bra idé att testmontera allt med luftkylning först då jag upptäckte flera ställen där nya genomföringar hade varit bra att ha, samt att vissa jag satt ut inte längre behövdes.

När det väl var dags för att få på loopen blev det en resa ner till södra Skåne och ett besök hos @EGXI som ställde upp som lärare i rörbockningens ädla konst! @EGXI har pysslat med vattenkylning i ~15 år om jag inte har fel för mig och är även utbildad VVSare, bättre lärare i rörbockning går nog inte att få!

En blöt kväll senare var en hel del kunskap inhämtad och systemet ihopmonterat med all vattenkylning!

Här har ni resultatet!

Stort tack till @EGXI, @laine, @Waspcustoms, Cablemods, Thermal Grizly och alla andra som hjälpt mig, inspirerat mig och stöttat mig!

Specifikationer:

CPU: AMD Ryzen 7 3800X rulandes i 4,4Ghz på 2,91V

GPU: NVIDIA Palit RTX 2080ti ProGaming OC @2130Mhz kärnklocka och 7500Mhz minnesklocka

RAM: G.Skill FlareX 3200Mhz CL14 – Samsung B-die

Moderkort: Asus B-450-I Strix Gaming

PSU: Corsair SF600

M2: 2xSamsung 960 EVO 500Gb

SSD: Samsung 850 EVO 256Gb

Kablar: Cablemods Sleeved PRO Black/White

Fläktar: Corsair ML140 Pro White LED

CPU-block: Thermaltake Pacific W5

GPU-block: EK Vector Copper RTX 2080ti FE

Radiatorer: EK Coolstream PE 240mm x2

Pump: EK D5 Revo RGB, sleeved

Reservoar: Phobya 150mm nickel

LED: Asus Terminal med 4x30cm och 2x60cm strips

Skärm: Acer Predator X34P

