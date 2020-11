Android WCG/BOINC Cluster

Sedan var det dags att inhandla delar till strömförsörjning och liknande. Blev att besöka de trevliga butikerna i Linköping, Webhallen för den riktigt prisvärda mejsel- och demonteringssatsen för smartphones, Kjell & Co för den eminenta strömförsörjningen från Mean Well, Biltema för kopplingsplint, sladd och kabelskor.