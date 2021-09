Låt mig presentera mitt senaste bygge Mesh3D!

Bygget är baserat på ett SSUPD Meshlicious fast med en liten twist, toppen är utbytt mot ett distributionsblock. Det är dock inte vilket distributionsblock som helst utan det är ett helt egendesignat och 3D-PRINTAT block.

Dessa typer av distributionsblock även min inkluderad skulle göra sig bäst om den vore fräst i akryl men har man inte plats för en fräs så får man hitta på annat. Jag har länge funderat lite på huruvida ett block i epoxy skulle stå sig och efter lite pillande i fusion och snackade med tillverkare av epoxyn kom jag fram att de bör gå bra. Så pass bra att det var värt att testa iaf och so far so good, inga problem med temps eller läckage så håller tummarna.

Om någon har frågor eller så är det bara att fråga

CPU: AMD Ryzen 9 PRO 3900

Moderkort: Asus X570-I

GPU: Asus Strix RTX 3070

Minne: Corsair Vengeance RGB SL 2x16gb 3200mhz

Lagring: Corsair MP600 Core 1tb, Kingston A2000 1tb

PSU: Corsair SF750

Chassi: SSUPD Meshlicious

Kylning: Corsair Hydro X rakt igenom

Delar till detta bygge tillhandahölls av

Corsair

Asus

Cablemod

Trigono distribution