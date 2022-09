Hej mina vänner!

Då var det dags att ta sig an nästa retroprojekt jag filat på ett tag;

Nintendo GameCube "PicoBoot" + "ReCap"

Jag har adderat en gammal GameCube från 2002 till min samling, det blev en svart, samma färg som jag själv ägde och köpte efter en 10-månaders tjänstgöring i lumpen. Efter muck och muckbidrag på ofantliga 20.000kr, sprang jag och köpte en sprillans ny GameCube med b.la Metroid och Zelda.

GameCube var en ganska udda maskin kan man säga, speciellt med tanke på valet av lagringsmedia som var Nintendos proprietära format, "GameCube Optical Disc". Dessa rymde 1.5GB data, som var betydligt mindre än de 4.37GB DVD-skivor som användes i t.ex PS2.

Trots detta finns det många fantastiska spel till maskinen, bl.a Metroid Prime 1-2, The Legend of Zelda: Wind Waker, Resident Evil 1 Remake, The Legend of Zelda: Twilight Princess, F-Zero GX, Mario Kart Double Dash, Resident Evil 4, m.fl.

Det jag kommer att göra med maskinen är följande

Installation av Raspberry Pi Pico

Installation av mjukvara PicoBoot

Recap, alltså ersätta alla kondensatorer

Ordentlig rengöring av maskin och tillbehör

Vad är då PicoBoot kanske du undrar?

Raspberry Pi Pico gör det möjligt att köra homebrew mjukvara, genom mjukvaran PicoBoot. Tidigare har det varit möjligt genom det relativt dyra och krångliga att installera XenoGC modchippet, men nu har en värld av möjligheter öppnats upp. Pi Pico är en billig (69:- från Inet!) mackapär som är lätt att installera med någorlunda lödvana och lite tålamod. Genom denna kan man köra helt utan optisk läsare, vilket gör att man kan lägga sina backup spel (ähum) direkt på ett microSD kort.

Nedan följer projektbilder och lite beskrivningar!