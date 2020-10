Asus gaminglaptop rog strix scar g731 17,3 " gtx 1660 ti 144 ips 3ms Core i7, (9750H)

Hejsa dags att sälja laptopen pga köp av stationär pc

Datorn fungerar riktigt bra gpu håller sig sval

har även en kylplatta samt en datorväska som medföljer.

Nypris i februari 15999kr mitt pris 10000 garanti till och med februari

originalkartong finns med, kan skickas, åker till Göteborg varje söndag via Örebro eller karlstad så den kan tas med på vägen ner då.

följande spec

17.3 "

Upplösning

1920x1080, (FULL HD)

Bildformat

16:9

Ljusstyrka

300 cd/m²

Färgrymd

NTSC 72%, sRGB 100%, Adobe 76%

Kontrast

800:1

Paneltyp

IPS-Level, (IPS-teknologi)

Ytskikt

Matt

Betraktningsvinkel

170°

Uppdateringsfrekvens

144 Hz

Responstid

3 ms

Processor

Processortillverkare

Intel

Processortyp

Core i7, (9750H)

Processorhastighet

2.6 GHz

Processorhastighet (Turbo)

4.5 GHz

Antal kärnor

6 st

Internminne

Minne

16 GB, ((2 x 8GB))

Minnestyp

DDR4, (2666 MHz)

Max minne

32 GB, ((2 minnesplatser, ingen ledig))

Hårddisk

Hårddisktyp

Mekanisk, SSD

Diskstorlek

1 512 GB, ((512GB PCIe SSD + 1TB HDD))

Rotationshastighet

5 400 rpm

Anslutning

m.2 PCIe NVMe Gen 3 x4 på SSD

Antal mSATA/m.2

1 st, (M.2 1TB G3x4 PCIe SSD eller M.2 1TB G3x2 PCIe SSD eller M.2 512GB G3x2 PCIe SSD)

Grafikkort

GPU-tillverkare

Nvidia

Grafikkort

GeForce GTX 1660 Ti

GPU-minne

6 GB, (GDDR6)

Anslutningar

HDMI-utgång

Ja, (1st HDMI 2.0b (4K @ 60Hz))

DisplayPort-utgång

Ja, (1st v1.4 via USB Type C)

USB 3.0

Ja, (3st)

USB 3.1

Ja, (1st Type C Gen 2 (Stöd för DP))

Kommunikation

Nätverk

Ja, (10/100/1000)

Trådlöst nätverkskort

Ja, (802.11ac 2x2)

Bluetooth Ja, (v5.0)

Nätadapter

230 W, (19,5V DC, 11,8A)

Ljudkort

Ja, (SonicMaster)

Medföljande tillbehör

AC-adapter, Strömkabel, Manual

Operativsystem

Windows 10 Home, (64-bit.)

Pekdon

Multi-Touch-styrplatta

Tangentbord

Nordiskt tangentbord med numerisk del, (RGB per tangent)

Bakgrundsbelyst tangentbord

Ja, (ASUS Aura Sync RGB)

Färg Svart

Mått

Bredd 399 mm

Djup 293 mm

Höjd 26.5 mm

Vikt 2.85 kg

Paketbredd 7.4 cm

Pakethöjd 28.5 cm

Paketlängd 47 cm

Paketvikt5 kg