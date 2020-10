ROG STRIX X470-I GAMING /ITX /AM4

Hej!

Säljer ett moderkort som endast legat i några månader, skulle användas för ett bygge som ej blev av när jag fick höra att Zen 3 ryktades släppas till hösten.

Det är ett Asus Moderkort av modellen Rog Strix X470-I Gaming, det är alltså ett ITX moderkort med stöd för AM4 ryzen processorer upp till 3000 serien. 5000 serien kommer även dem få stöd på detta moderkort, dock inte förrän i Janurai månad 2021.

Lite info från tillverkaren:

AMD X470 ITX Gaming motherboard with M.2 heatsink, Aura Sync RGB LED lighting, DDR4 3600MHz support, , 802.11ac Wi-Fi, dual M.2, SATA 6Gb/s, and USB 3.1 Gen 2

AM4 Socket for AMD Ryzen™ processors

Synchronized RGB lighting technology works with a vast portfolio of Aura Sync-capable PC gear and includes support for addressable light strips and Phillip Hue

Onboard M.2 Heatsink provides cooling for the M.2 drive, delivering consistent storage performance and enhanced reliability

Gaming connectivity:

Intel Gigabit Ethernet, LANGaurd, 2x2 802.11ac MU-MIMO WiFi, dual M.2, USB 3.1 Gen 2

5-Way Optimization:

Automated system-wide tuning, providing overclocking and cooling profiles that are tailor made for your rig

Gaming audio:

SupremeFX S1220A teams with Sonic Studio III to create an aural landscape that draws you deeper into the action

Gamer’s Guardian:

ASUS SafeSlot and premium components for maximum endurance