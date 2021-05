XBOX 360 2 kontroller 10 spel

Hårddisk 20GB, en av de tidigare modellerna.

Inte använd de senaste åren.

Funktionstestat av mig idag (210509), startade upp den och gjorde en återställning.

Inköpt av mig: 2007-02-08

Reparerad för RoD en gång av Microsoft.

En av kontrollerna har tejpad batterilucka för att hållas på plats.

Spel som ingår:

Lego Harry Potter 1-4

Lego Harry Potter 5-7

Lego Lord of the rings

Lego Indiana Jones

Lego Jurassic World

Forza 4

South Park: Stick of Truth

Upp

Brave

Gears of War.

Perfekt till någon som gillar Lego-spelen!

Avhämtning i Västra Frölunda