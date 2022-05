Windows licenser (23st)

Som rubriken lyder. Legit nycklar som skulle använts till nya maskiner på jobbet men då detta ej blev av fick jag klippa dem billigt och kränger nu de jag inte har användning för.

Windows 7 Pro OEM:1st 200:-

Windows 7 Home OEM: 22st 100:-/st eller alla för 2k.

Går utmärkt att aktivera Windows 10/11 med dem.

Betalning via Swish. Skickar nycklar dirr i PM/via mail, whatever you prefer.