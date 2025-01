ACER Chromebook Plus 515 med touchskärm NY / oanvänd lång garanti kvar

Hej.

Tänkte kolla intresset för en Chromebook jag har som aldrig blev använd.

Säljer en helt ny oanvänd Chromebook då jag fått laptop av jobbet.

Denna modellen är relativt ovanlig (med touchskärm) vad jag kunnat se.

ACER Chromebook Plus 515

Skärm: 15,6 tum IPS comfyview touchskärm

Processor: Intel Core i3-1215U

Ram minne: 16gb

Lagring: 256gb

Batteri: 12+ timmar per laddning

Chromebook plus AI (Gemini)

Datorn har 3 cyklar på batteriet, den är helt ny i öppnad förpackning. Allt kommer med som original, inklusive manualer och papper och givetvis originalkvittot (lång garanti kvar). Inköpt i oktober 2024 hos Computersalg.

Nypris för denna ligger på runt 8600 kr. I lager först i slutet av mars.

Packas väl inför transport och jag bjuder på frakten, spårbar och försäkrad.

Om du har några andra frågor är du varmt välkommen att skriva ett meddelande så svarar jag så fort jag kan.

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill.

Mvh Alex