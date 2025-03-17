Fractal Define S special edition

Hej hej

Som rubriken säger så har jag ett Fractal Define S som jag vill bli av med. Det är ett special edition med orange detaljer i stället för vita, i övrigt inget som skiljer alls.

Sitter inga fläktar i men jag skickar med 3st Silent R3 series 140mm och 2st Dynamic GP-14.

Originalskruvarna till chassit följer också med.

Det enda som är fel på den är att en av moduvent panelerna saknar en pinne, tog bort den för att på plats med en AIO kylaren jag hade innan. Det påverkar inte funktionen alls.

Tänkte mig en 300kr och endast upphämtning då jag inte har någon kartong.

Bor i Hyssna och jobbar i Svenljunga så jag kan mötas upp någonstans i området för att underlätta.